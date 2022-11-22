北海道は２２日、新たに１万１３９４人の新型コロナウイルス感染が確認されたと発表した。１日当たりの新規感染者は過去最多を更新。新たな死者は３４人で、最多だった１５日と同数だった。

東京では、新たに１万２７５８人の感染が判明。新規感染者は６日ぶりに１万人を超え、前週の同じ曜日と比べ１５６２人増えた。新たな死者は９人だった。