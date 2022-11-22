マツダ、ＥＶ電池など１．５兆円投資 ３０年計画、中国系から調達
2022年11月22日13時10分
マツダが、２０３０年までに電気自動車（ＥＶ）向け電池調達などに１兆５０００億円規模の投資を行うことが２２日、明らかになった。車載電池を手掛ける中国系傘下のエンビジョンＡＥＳＣグループ（神奈川県座間市）から電池を確保する方針で、ＥＶ生産を加速させる。
マツダ、ＥＶ電池など１．５兆円投資 ３０年計画、中国系から調…
2022年11月22日13時10分
マツダが、２０３０年までに電気自動車（ＥＶ）向け電池調達などに１兆５０００億円規模の投資を行うことが２２日、明らかになった。車載電池を手掛ける中国系傘下のエンビジョンＡＥＳＣグループ（神奈川県座間市）から電池を確保する方針で、ＥＶ生産を加速させる。
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