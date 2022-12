印ノイダ & ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ)-- HCLテクノロジーズ(HCLTech)のソフトウェア事業部門であるHCLSoftwareは、新しいブランド・アイデンティティーとロゴ、そしてFueling the Digital+ Economyというポジショニングを発表いたしました。10億ドルを超えるソフトウエア企業であるHCLSoftwareの新しいポジショニングには、急速に変化する環境で、現在の、そして将来のお客様の成功を支援していく、という私たちのコミットメントが反映されています。

新しいHCLSoftwareのブランドとロゴは、Fueling the Digital+ Economy、つまりDigital+ Economy を推進する 4つの専門分野、AI & Automation、Data, Analytics & Insights、Digital Transformation、Enterprise Security を象徴するものです。

HCLSoftware のCRO(Chief Revenue Officer)である Rajiv Sheshは、次のように述べています。「私たちは、わずか数年の間に、フォーチュン100企業の66%とフォーチュン500企業の45%を支えるソフトウエア企業を築き上げました。そして、拡大する市場や絶えず変化する世界における課題、そして機会に対応していくのを楽しみにしています。まさに今、HCLSoftwareの戦略は、次の成長のステージに向けて、そして、データドリブンで優れたテクノロジーに満ちた、未来志向のDigital+ Economyの実現に向けて、進化を遂げているところです。」

HCLSoftwareは、世界有数のマーケティング・プラットフォームを使用してチームをDigital+ に変革したり、グローバル規模のパートナーシップを確立したりすることで、市場でのプレゼンスを変え、まったく新しいエクスペリエンスの提供によりお客様とのエンゲージメントを推進してまいります。

HCLSoftware バイスプレジデント兼マーケティング責任者のDario Debarbieriは、次のように語っています。「これらの4つの専門分野は、マーケティングやコミュニケーションの方法を再考する機会にもなりました。とりわけパンデミックにより、企業がデジタルに注力することを余儀なくされたことで、私たちのコミュニケーションとコラボレーションの方法もすっかり変わりました。」

こちらで、ブランドを表現した動画をご覧ください

HCLSoftware Works to Make the IMPOSSIBLE Possible : https://youtu.be/ECe-T-IyVzE

HCLSoftwareについて

HCLTechのソフトウェア事業部門であるHCLSoftwareは、Digital Transformation、Data, Analytics & Insights、AI & Automation、Enterprise Securityの分野に向けたソフトウエアの開発、市場展開、販売、サポートを行っています。HCLSoftwareは、エンタープライズソフトウェアのためのクラウドネイティブなソリューションファクトリーとして、フォーチュン1000およびフォーブス・グローバル2000企業の半数以上を含む2万以上のお客様の、数百万のアプリケーションを支えています。HCLSoftwareは、たゆまぬ製品革新を通じて、究極のカスタマーサクセスを推進することをミッションとしています。https://www.hcltechsw.com/

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

businesswire.comでソースバージョンを見る:https://www.businesswire.com/news/home/20221122005757/ja/