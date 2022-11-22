円相場、１４１円６９～７０銭 ２２日正午現在
2022年11月22日12時09分
２２日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１４１円６９～７０銭と、前日（１４０円８５～８６銭）に比べ８４銭の円安・ドル高となった。
円相場、１４１円６９～７０銭 ２２日正午現在
2022年11月22日12時09分
２２日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１４１円６９～７０銭と、前日（１４０円８５～８６銭）に比べ８４銭の円安・ドル高となった。
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