ソロモン諸島で地震、津波警報発令
2022年11月22日11時54分
米地質調査所などによると、太平洋のソロモン諸島沖で２２日、マグニチュード（Ｍ）７．０の地震があり、津波警報が発令された。気象庁によれば、日本への津波の影響はない。
ソロモン諸島で地震、津波警報発令
2022年11月22日11時54分
米地質調査所などによると、太平洋のソロモン諸島沖で２２日、マグニチュード（Ｍ）７．０の地震があり、津波警報が発令された。気象庁によれば、日本への津波の影響はない。
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