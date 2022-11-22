安保理機能不全「遺憾」 松野官房長官
2022年11月22日11時01分
松野博一官房長官は２２日の記者会見で、北朝鮮の大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）発射を巡り、中国とロシアの反対で国連安全保障理事会の非難声明採択が見送られたことについて、「一部の国々の消極的な姿勢により行動できていないことは大変遺憾だ」と語った。
安保理機能不全「遺憾」 松野官房長官
2022年11月22日11時01分
松野博一官房長官は２２日の記者会見で、北朝鮮の大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）発射を巡り、中国とロシアの反対で国連安全保障理事会の非難声明採択が見送られたことについて、「一部の国々の消極的な姿勢により行動できていないことは大変遺憾だ」と語った。
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