香川で鳥インフル 今季１４件目
2022年11月22日09時35分
香川県は２２日、観音寺市の養鶏場で、致死率の高い高病原性とみられる鳥インフルエンザが発生したと発表した。県は飼育されている約３万３０００羽すべてを殺処分する。半径１０キロ圏内の養鶏場に対しては鶏や卵の搬出制限などを求める。同県で今季２件目、全国では１４件目となる。
香川で鳥インフル 今季１４件目
2022年11月22日09時35分
香川県は２２日、観音寺市の養鶏場で、致死率の高い高病原性とみられる鳥インフルエンザが発生したと発表した。県は飼育されている約３万３０００羽すべてを殺処分する。半径１０キロ圏内の養鶏場に対しては鶏や卵の搬出制限などを求める。同県で今季２件目、全国では１４件目となる。
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