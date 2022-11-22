サッカーＷ杯第２日の結果
2022年11月22日09時17分
【１次リーグ】
▽Ａ組
オランダ ２―０ セネガル
▽Ｂ組
イングラン ６―２ イ ラ ン
ド
米 国 １―１ ウェールズ
（時事）
サッカーＷ杯第２日の結果
2022年11月22日09時17分
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