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〔朝日〕首相陳謝「任命責任重い」 閣僚更迭 国会日程一部延期

〔毎日〕教団調査きょうにも開始 質問権行使 審議会が了承 旧統一教会

〔読売〕ＡＤＫ「談合」申告 五輪テスト大会入札 課徴金減免制度基づき

〔日経〕脱少子化へ家族再定義 北欧 支援平等、婚外子５割に 日本「まず結婚」で国民減少 多様さ、繁栄の源泉〔人口と世界 わたしの選択(1)〕

〔産経〕旧統一教会 きょう調査着手 組織・財産 初の質問権行使 回答期限来月上旬

〔東京〕旧統一教会の運営・財産調査へ 審議会が質問事項了承 文科省きょうにも初行使

【共通ニュース】

◆反撃能力「不可欠」 防衛力強化 有識者会議 きょう報告

◆総務相に松本剛氏就任 首相「重要法案成立へ努力」 寺田氏後任

◆ウェブ試験で替え玉 就職採用 代行 ２８歳容疑者逮捕

◆海自基地に米軍無人機 運用開始 鹿児島 対中国へ監視 「米軍基地化」住民懸念も

◆予備費総額１１兆円超 過去最大 第２次補正予算案審議入り 経済対策２８兆円、８割が借金

◆ロケット残骸 中国が強奪か 比実効支配の海域 えい航中進路塞ぎ綱切る

◆「妻殺害で有罪」最高裁が破棄 講談社元次長事件 審理差し戻し 「重大な事実誤認の疑い」▽元裁判官「立証尽くす必要、指摘」

▼救済新法「実態合わない」 全国弁連 範囲の狭さ指摘

（続）