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２２日の朝刊（都内最終版）☆１

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２２日の朝刊（都内最終版）☆１

2022年11月22日06時55分

【１面トップ】
〔朝日〕首相陳謝「任命責任重い」　閣僚更迭　国会日程一部延期
〔毎日〕教団調査きょうにも開始　質問権行使　審議会が了承　旧統一教会
〔読売〕ＡＤＫ「談合」申告　五輪テスト大会入札　課徴金減免制度基づき
〔日経〕脱少子化へ家族再定義　北欧　支援平等、婚外子５割に　日本「まず結婚」で国民減少　多様さ、繁栄の源泉〔人口と世界　わたしの選択(1)〕
〔産経〕旧統一教会　きょう調査着手　組織・財産　初の質問権行使　回答期限来月上旬
〔東京〕旧統一教会の運営・財産調査へ　審議会が質問事項了承　文科省きょうにも初行使
【共通ニュース】
◆反撃能力「不可欠」　防衛力強化　有識者会議　きょう報告
◆総務相に松本剛氏就任　首相「重要法案成立へ努力」　寺田氏後任
◆ウェブ試験で替え玉　就職採用　代行　２８歳容疑者逮捕
◆海自基地に米軍無人機　運用開始　鹿児島　対中国へ監視　「米軍基地化」住民懸念も
◆予備費総額１１兆円超　過去最大　第２次補正予算案審議入り　経済対策２８兆円、８割が借金
◆ロケット残骸　中国が強奪か　比実効支配の海域　えい航中進路塞ぎ綱切る
◆「妻殺害で有罪」最高裁が破棄　講談社元次長事件　審理差し戻し　「重大な事実誤認の疑い」▽元裁判官「立証尽くす必要、指摘」
▼救済新法「実態合わない」　全国弁連　範囲の狭さ指摘
（続）

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