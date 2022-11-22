【ベルリン時事】ウクライナ南東部ザポロジエ原発で１９～２０日に砲撃があった問題で、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）のグロッシ事務局長は２１日、原発の一部設備が損傷したものの、主要部分は無傷で、即時の危険はないと表明した。

同原発に常駐するＩＡＥＡスタッフが、状況を確認した。グロッシ氏によると、原子炉全６基は安定しており、未使用・使用済みの核燃料、低～高レベルの放射性廃棄物についても、各貯蔵施設内で安全が確認されたという。