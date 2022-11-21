大塚ホールディングス傘下の大塚製薬工場（徳島県鳴門市）は２１日、経口補水液「オーエスワン（ＯＳ―１）」シリーズ全７商品について、２０２３年３月１日出荷分から値上げすると発表した。値上げ幅は７～１７円（税抜き）で、０１年１２月の発売以降、初めての値上げとなる。