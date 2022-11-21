第５３回明治神宮野球大会第４日は２１日、神宮球場で行われ、高校の部の準決勝で前回優勝の大阪桐蔭（近畿・大阪）が仙台育英（東北・宮城）に５―４で競り勝ち、決勝に進んだ。広陵（中国・広島）は初出場の北陸（北信越・福井）を５―０で下し、決勝は２年連続で同じ顔合わせとなった。

大学の部の準々決勝では、名城大（北陸・東海３連盟）が上武大（関東５連盟）に１―０で勝ち、４強入り。