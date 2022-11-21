◇またあした

貴景勝 翔猿の圧力に押され、痛い３敗目。「またあした。一生懸命頑張るしかないので、集中する」

◇気負わずに

若元春 役力士との対戦が続く中、実力者の御嶽海に相撲を取らせず。「格上相手だったので、思い切りいこうと。気負わずに自分の相撲を取りたい」

◇地に足を着けて

錦富士 １敗の阿炎を破り、トップと１差につける。「自信にはするが、浮かれることなく地に足を着けて勝ちを目指す」

◇狙い通り

豊昇龍 立ち合いの変化で佐田の海を下し、１敗を守る。「狙い通りの相撲だった。一日一番を大事にしていきたい」