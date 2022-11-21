日立建機など３社、北米建機向け融資会社設立 資本提携後の協業第１弾
2022年11月21日18時34分
日立建機と伊藤忠商事、東京センチュリーは２１日、北米の建設機械向けの販売融資を手掛ける合弁会社ザクシス・フィナンシャル・サービス・アメリカを設立すると発表した。日立製作所のグループ再編に伴い、伊藤忠が日立建機に出資してからの協業第１弾。２０２３年９月までに事業を始める。
日立建機など３社、北米建機向け融資会社設立 資本提携後の協業…
2022年11月21日18時34分
日立建機と伊藤忠商事、東京センチュリーは２１日、北米の建設機械向けの販売融資を手掛ける合弁会社ザクシス・フィナンシャル・サービス・アメリカを設立すると発表した。日立製作所のグループ再編に伴い、伊藤忠が日立建機に出資してからの協業第１弾。２０２３年９月までに事業を始める。
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