日立建機と伊藤忠商事、東京センチュリーは２１日、北米の建設機械向けの販売融資を手掛ける合弁会社ザクシス・フィナンシャル・サービス・アメリカを設立すると発表した。日立製作所のグループ再編に伴い、伊藤忠が日立建機に出資してからの協業第１弾。２０２３年９月までに事業を始める。