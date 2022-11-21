３位指名の斎藤と仮契約 プロ野球・オリックス
2022年11月21日18時12分
【オリックス】３位指名の斎藤響介投手（盛岡中央高）と契約金４５００万円、年俸５００万円で仮契約した。（金額は推定）
３位指名の斎藤と仮契約 プロ野球・オリックス
2022年11月21日18時12分
【オリックス】３位指名の斎藤響介投手（盛岡中央高）と契約金４５００万円、年俸５００万円で仮契約した。（金額は推定）
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野球
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仙台育英の斎藤陽、気合のサヨナラ打 明治神宮野球(11/19 15:28)
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