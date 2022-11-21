ＮＴＴドコモ、ＳＫテレコムと技術協力 メタバースや６Ｇなど
2022年11月21日17時47分
ＮＴＴドコモは２１日、韓国の通信大手ＳＫテレコムとスマートライフ事業や次世代通信インフラ技術分野での協力について基本合意したと発表した。メタバース関連サービスのほか、高速大容量規格（５Ｇ）の進化版の技術協力や次世代の６Ｇの実証実験に共同で取り組む。
ＮＴＴドコモ、ＳＫテレコムと技術協力 メタバースや６Ｇなど
2022年11月21日17時47分
ＮＴＴドコモは２１日、韓国の通信大手ＳＫテレコムとスマートライフ事業や次世代通信インフラ技術分野での協力について基本合意したと発表した。メタバース関連サービスのほか、高速大容量規格（５Ｇ）の進化版の技術協力や次世代の６Ｇの実証実験に共同で取り組む。
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