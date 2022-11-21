円相場、１４０円８５～８６銭 ２１日午後５時現在
2022年11月21日17時08分
２１日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４０円８５～８６銭と、前週末（１３９円８２～８２銭）に比べ１円０３銭の円安・ドル高となった。
円相場、１４０円８５～８６銭 ２１日午後５時現在
2022年11月21日17時08分
２１日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４０円８５～８６銭と、前週末（１３９円８２～８２銭）に比べ１円０３銭の円安・ドル高となった。
特集
経済用語
経済
日立建機など３社、北米建機向け融資会社設立 資本提携後の協業第１弾(11/21 18:34)
ＥＮＥＯＳ、ＥＶ充電器設置開始 年度内に約１７０基(11/21 18:20)
相次ぐ閣僚辞任は残念 経団連の十倉会長(11/21 18:15)
ＪＥＲＡ、郵船・商船三井と協業開始 アンモニア輸送で(11/21 18:15)
三菱重工、核燃料事業を再編 子会社の加工事業は新会社に(11/21 17:56)
ＮＴＴドコモ、ＳＫテレコムと技術協力 メタバースや６Ｇなど(11/21 17:47)
ポッキーなど値上げ 来年２月から、計３４５品目―江崎グリコ(11/21 17:19)
円相場、１４０円８５～８６銭 ２１日午後５時現在(11/21 17:08)
物価高乗り越え、持続成長 鈴木財務相が財政演説(11/21 17:05)
リコー、次世代会議空間を東京・紀尾井町に設置 映像とプログラムで創造性引き出す(11/21 16:35)
ＩＩＪ、技術者育成でアカデミー 同業他社も受け入れ(11/21 15:16)
４５円高の２万７９４４円７９銭 ２１日の平均株価(11/21 15:09)
「雪見だいふく」１０円値上げ 来年３月、「爽」も―ロッテ(11/21 14:49)
丸久、リサイクル買い物かごを道の駅に寄贈 海洋プラスチックごみを再生(11/21 14:42)
山口ＦＧ、マガジンハウスと季刊広報誌 主要エリア情報を幅広い世代に発信(11/21 13:28)
ＬＮＧ逼迫に備え 経産省、官民会議を開催(11/21 12:44)
円相場、１４０円４０～４４銭 ２１日正午現在(11/21 12:07)
２８円安の２万７８７１円０９銭 ２１日午前の平均株価(11/21 11:43)
キリンＨＤ、飲料倉庫の自動化で実証 三菱重工グループと、人手不足へ対応(11/21 11:23)
政府、２次補正予算案を国会提出 経済対策で２８．９兆円(11/21 10:02)
円相場、１４０円２５～２７銭 ２１日午前９時現在(11/21 09:07)
「１億円の壁」是正検討 富裕層課税、市場配慮に課題―政府・与党(11/21 07:02)
「冬の時代」に身構え ＦＴＸ破綻、投資冷え込み―暗号資産業界(11/21 07:01)
破綻のＦＴＸ、日本法人売却へ 一部子会社「支払い能力ある」(11/20 14:01)
日米欧と中ロの対立鮮明 世界経済、深まる「亀裂」―ＡＰＥＣ・Ｇ２０首脳会議(11/20 07:13)
「日本、最大限の指導力を」 食料・気候危機で―岡井ＵＮＤＰ総裁補インタビュー(11/20 07:12)
岸田首相、観光イベントに飛び入り参加 タイでトップセールス(11/19 21:36)
ＡＰＥＣ首脳宣言も両論併記 戦争非難、ロシアにも配慮(11/19 19:07)
物価高、習い事にも影響 「削減」「やめた」が４割―住友生命調査(11/19 13:32)
ストックオプション優遇「１５年」 大企業によるＭ＆Ａ支援も―新興企業税制、大枠固まる・政府(11/19 07:16)
ビジネスワイヤ
PR TIMES
コラム・連載