鈴木俊一財務相は２１日、２０２２年度第２次補正予算案の国会提出を受け、衆院本会議で財政演説を行った。一般会計総額約２８兆９２００億円の補正予算案には、物価高の負担軽減を柱とする総合経済対策を盛り込んだ。鈴木氏は「物価高や世界経済の下振れリスクを乗り越え、社会課題の解決と持続的な成長の実現により、日本経済を再生する」と強調した。