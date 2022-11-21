世界平和統一家庭連合（旧統一教会）を巡る問題で、永岡桂子文部科学相は２１日、宗教法人審議会（会長＝北沢安紀・慶応大教授）に対し、宗教法人法に基づく「質問権」行使の是非を諮問した。具体的な内容や理由についても意見を求め、審議会の了承が得られれば、速やかに権限を行使した調査に乗り出す。

行使されれば、１９９５年の法改正で質問権などが創設されて以降初めてとなる。