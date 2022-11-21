斎藤法相、「霊感商法ダイヤル」を視察 旧統一教会
2022年11月21日15時27分
斎藤健法相は２１日、東京都内で「法テラス」の「霊感商法等対応ダイヤル」の対応現場を視察した。世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の被害者救済を巡り、政府の合同相談窓口は１４日から法テラスに機能を引き継いだ。
法相は職員が電話で相談を受ける様子を見学。この後、記者団に「引き続き、（旧統一教会）問題の総合的な解決に向けた取り組みを推進したい」と強調した。
斎藤法相、「霊感商法ダイヤル」を視察 旧統一教会
2022年11月21日15時27分
斎藤健法相は２１日、東京都内で「法テラス」の「霊感商法等対応ダイヤル」の対応現場を視察した。世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の被害者救済を巡り、政府の合同相談窓口は１４日から法テラスに機能を引き継いだ。
法相は職員が電話で相談を受ける様子を見学。この後、記者団に「引き続き、（旧統一教会）問題の総合的な解決に向けた取り組みを推進したい」と強調した。
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