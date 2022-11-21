山口ＦＧ、マガジンハウスと季刊広報誌 主要エリア情報を幅広い世代に発信
2022年11月21日13時28分
山口フィナンシャルグループ（ＦＧ）は２１日、出版大手マガジンハウス（東京）が企画・制作を手掛ける季刊広報誌を発行すると発表した。マガジンハウスが地銀の広報活動に参画するのは初の事例という。山口ＦＧは、主要な事業展開エリアの情報を若者向けの洗練された形式で発信し、幅広い世代に地域や自行の魅力を訴えたい考えだ。
山口ＦＧ、マガジンハウスと季刊広報誌 主要エリア情報を幅広い…
2022年11月21日13時28分
山口フィナンシャルグループ（ＦＧ）は２１日、出版大手マガジンハウス（東京）が企画・制作を手掛ける季刊広報誌を発行すると発表した。マガジンハウスが地銀の広報活動に参画するのは初の事例という。山口ＦＧは、主要な事業展開エリアの情報を若者向けの洗練された形式で発信し、幅広い世代に地域や自行の魅力を訴えたい考えだ。
特集
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