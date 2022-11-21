嶺井博希捕手

ソフトバンクは２１日、ＤｅＮＡから国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使した嶺井博希捕手（３１）の獲得を発表した。背番号は１２。今季は正捕手の甲斐が打撃不振に苦しみ、球団は２番手捕手を強化ポイントに挙げていた。

沖縄県出身の嶺井は沖縄尚学高、亜大を経て２０１４年にドラフト３位でＤｅＮＡ入団。今季は自己最多の９３試合に出場して打率２割５厘、５本塁打、３０打点だった。