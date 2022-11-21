２８円安の２万７８７１円０９銭 ２１日午前の平均株価
2022年11月21日11時43分
２１日午前の東京株式市場の日経平均株価は、２万７８７１円０９銭と前週末終値比２８円６８銭安で終わった。出来高は概算で４億８９００万株。
２８円安の２万７８７１円０９銭 ２１日午前の平均株価
2022年11月21日11時43分
２１日午前の東京株式市場の日経平均株価は、２万７８７１円０９銭と前週末終値比２８円６８銭安で終わった。出来高は概算で４億８９００万株。
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