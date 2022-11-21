キリンホールディングス（ＨＤ）は２１日、三菱重工業グループと倉庫で飲料を配送先ごとに仕分けする作業を自動化する実証事業に共同で取り組むと発表した。無人フォークリフトなど複数の機械を効果的に連動させ、手作業を減らし人手不足に対応する狙い。