スベンソンが初優勝 米男子ゴルフ
2022年11月21日10時55分
【ロサンゼルス時事】米男子ゴルフのＲＳＭクラシックは２０日、ジョージア州セントシモンズ島のシーサイド・コース（パー７０）で最終ラウンドが行われ、６４をマークしたアダム・スベンソン（カナダ）が通算１９アンダーでツアー初優勝を果たした。
スベンソンが初優勝 米男子ゴルフ
2022年11月21日10時55分
【ロサンゼルス時事】米男子ゴルフのＲＳＭクラシックは２０日、ジョージア州セントシモンズ島のシーサイド・コース（パー７０）で最終ラウンドが行われ、６４をマークしたアダム・スベンソン（カナダ）が通算１９アンダーでツアー初優勝を果たした。
特集
ゴルフ
スベンソンが初優勝 米男子ゴルフ(11/21 10:55)
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