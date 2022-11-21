ジョコビッチが６度目Ｖ 男子テニス最終戦
2022年11月21日10時42分
男子テニスの年間成績上位で争うツアー最終戦、ＡＴＰファイナルは２０日、イタリアのトリノでシングルス決勝が行われ、ノバク・ジョコビッチ（セルビア）がカスパー・ルード（ノルウェー）を７―５、６―３で破り、７年ぶり６度目の優勝を果たした。６度目の制覇はロジャー・フェデラー（スイス）に並び最多。 （時事）
ジョコビッチが６度目Ｖ 男子テニス最終戦
2022年11月21日10時42分
男子テニスの年間成績上位で争うツアー最終戦、ＡＴＰファイナルは２０日、イタリアのトリノでシングルス決勝が行われ、ノバク・ジョコビッチ（セルビア）がカスパー・ルード（ノルウェー）を７―５、６―３で破り、７年ぶり６度目の優勝を果たした。６度目の制覇はロジャー・フェデラー（スイス）に並び最多。 （時事）
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