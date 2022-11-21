香港行政長官がコロナ陽性 ＡＰＥＣ首脳会議に出席
2022年11月21日10時35分
【香港時事】香港政府は２１日、李家超行政長官が新型コロナウイルス検査で陽性となったと発表した。政府のガイドラインに従って隔離に入っており、隔離期間中は在宅勤務を行う。
李長官はアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に出席するため、１７日からバンコクを訪問。香港に戻った２０日夜、空港でのＰＣＲ検査で陽性と判明した。４日間のバンコク滞在中に受けた抗原検査では陰性だったという。
香港行政長官がコロナ陽性 ＡＰＥＣ首脳会議に出席
2022年11月21日10時35分
【香港時事】香港政府は２１日、李家超行政長官が新型コロナウイルス検査で陽性となったと発表した。政府のガイドラインに従って隔離に入っており、隔離期間中は在宅勤務を行う。
李長官はアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に出席するため、１７日からバンコクを訪問。香港に戻った２０日夜、空港でのＰＣＲ検査で陽性と判明した。４日間のバンコク滞在中に受けた抗原検査では陰性だったという。
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