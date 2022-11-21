男子ゴルフの最新世界ランキングが２０日付で発表され、松山英樹は１９位で前週と変わらなかった。日本ツアーで今季４勝目を挙げた比嘉一貴は８６位から６９位に浮上。星野陸也は１１０位、桂川有人は１１７位、稲森佑貴は１２１位。

１位はロリー・マキロイ（英国）。 （時事）