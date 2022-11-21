女子テニスの最新世界ランキングが２１日付で発表され、大坂なおみ（フリー）は前週と変わらず４２位だった。内島萌夏（フリー）は二つ上げて１０４位、日比野菜緒（ブラス）は一つ上げ１３９位。１位はイガ・シフィオンテク（ポーランド）。 （時事）