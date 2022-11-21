【ネープルズ（米フロリダ州）時事】米女子ゴルフの年間女王を決める今季最終戦、ＣＭＥツアー選手権は２０日、フロリダ州ネープルズのティブロンＧＣ（パー７２）で最終ラウンドが行われ、２８位で出た古江彩佳は２バーディー、２ボギーの７２で回り、通算３アンダーで２５位だった。前日７位の畑岡奈紗は８０と崩れ、通算イーブンパーで４１位に終わった。渋野日向子は通算２オーバーで４９位、笹生優花は８オーバーで５９位。

リディア・コー（ニュージーランド）が通算１７アンダーで今季３勝目、米ツアー通算１９勝目。賞金２００万ドル（約２億８０００万円）を獲得し、年間女王となった。