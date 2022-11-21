首相動静（１１月２１日）
2022年11月21日08時04分
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首相動静（１１月２１日）
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政府、２次補正予算案を国会提出 経済対策で２８．９兆円(11/21 10:02)
首相動静（１１月２１日）(11/21 08:04)
「辞任ドミノ」直撃、揺らぐ足元 首相の求心力低下、火種なお―寺田総務相更迭(11/21 07:04)
マイナカード普及の目標設定も途中で辞任 寺田総務相(11/21 07:03)
首相動静（１１月２０日）(11/21 00:41)
福岡市長に高島氏４選 野党推薦の新人ら破る(11/21 00:41)
愛媛知事に中村氏４選 共産新人を破る(11/20 23:48)
寺田氏更迭「遅すぎ」 野党から批判相次ぐ(11/20 22:08)
岸田首相、寺田総務相更迭 今国会３人目、政権打撃―後任に松本元外相(11/20 21:49)
大分１区に衛藤晟一氏長男 自民県連(11/20 12:42)
安保理で「法の支配」公開討論 中ロ念頭、日本主導で来年１月(11/20 11:24)
日米欧と中ロの対立鮮明 世界経済、深まる「亀裂」―ＡＰＥＣ・Ｇ２０首脳会議(11/20 07:13)
「日本、最大限の指導力を」 食料・気候危機で―岡井ＵＮＤＰ総裁補インタビュー(11/20 07:12)
新イージス艦、小型化検討 「大き過ぎ」批判を考慮―防衛省(11/20 07:12)
岸田首相、「法の支配」訴えに手応え 中韓懸案は成果乏しく―東南アジア歴訪(11/20 07:11)
首相動静（１１月１９日）(11/20 00:38)
岸田首相が帰国(11/19 23:39)
岸田首相、寺田総務相の更迭検討 政策遂行優先、２０日にも判断―内外記者会見(11/19 22:22)
岸田首相、観光イベントに飛び入り参加 タイでトップセールス(11/19 21:36)
空自戦闘機と米爆撃機が共同訓練 ＩＣＢＭ発射受け、北朝鮮けん制(11/19 19:08)
新ＩＣＢＭの発射成功誇示 正恩氏「核には核で対抗」―火星１７、ＥＥＺ内意図か・北朝鮮(11/19 18:19)
自民・菅氏、安倍氏の写真展訪問(11/19 14:33)
「１０増１０減」思惑入り乱れ、難航必至 与野党、候補者調整本格化―衆院区割り(11/19 07:12)
習氏、想定外の「友好モード」 尖閣・台湾は平行線―日中首脳会談(11/19 07:09)
防衛費財源の増税焦点 ＮＩＳＡ拡充、１億円の壁是正へ―２３年度改正で本格始動・与党税調(11/19 07:06)
ＥＥＺ内、意図的な緊張醸成 日米韓に反発、中国も意識―北朝鮮(11/19 07:04)
首相動静（１１月１８日）(11/18 23:56)
岸田首相、ＡＰＥＣ台湾代表と会談(11/18 23:45)
政府、北朝鮮ミサイルを非難 ＥＥＺ落下、同志国と懸念共有(11/18 21:17)
政府、「第８波」対策を正式決定 都道府県が協力呼び掛け―新型コロナ(11/18 20:35)
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