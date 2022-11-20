中村時広氏

任期満了に伴う愛媛県知事選は２０日に投開票が行われ、無所属現職の中村時広氏（６２）＝国民民主推薦＝が、共産党公認の新人で党県委員長の林紀子氏（６０）を破り、４選を確実にした。

中村氏は、西日本豪雨からの復興や人口減少対策に力を入れると強調。自民、立憲民主、公明、社民各党の県組織からも支援を受け、幅広い支持を集めた。林氏は四国電力伊方原発３号機（伊方町）の廃炉やジェンダー平等を訴えたが、及ばなかった。