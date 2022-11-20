時事ドットコムニュース

>

政治

>

愛媛知事に中村氏４選　共産新人を破る

  • ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

愛媛知事に中村氏４選　共産新人を破る

2022年11月20日20時21分

中村時広氏

中村時広氏

　任期満了に伴う愛媛県知事選は２０日に投開票が行われ、無所属現職の中村時広氏（６２）＝国民民主推薦＝が、共産党公認の新人で党県委員長の林紀子氏（６０）を破り、４選を確実にした。
　中村氏は、西日本豪雨からの復興や人口減少対策に力を入れると強調。自民、立憲民主、公明、社民各党の県組織からも支援を受け、幅広い支持を集めた。林氏は四国電力伊方原発３号機（伊方町）の廃炉やジェンダー平等を訴えたが、及ばなかった。

関連記事

特集

時事ドットコム：時事通信社が運営するニュースサイト

政治用語

政治

もっと見る

コラム・連載

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
１１月号の特集は「暴走・迷走のロシア」。 出口の見えないウクライナ紛争の現状を見詰め直し、解決の糸口を探る。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ