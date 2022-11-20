大相撲九州場所・十両取組表（９日目）
2022年11月20日18時11分
東 西
炎 鵬―狼 雅
島津海―魁 勝
豪ノ山―大翔鵬
大奄美―徳勝龍
貴健斗―荒篤山
志摩海―対馬洋
栃武蔵―千代栄
北青鵬―欧勝馬
千代国―水戸龍
剣 翔―金峰山
天空海―武将山
美ノ海―北の若
豊 山―千代丸
東白龍―英乃海
大相撲九州場所・十両取組表（９日目）
2022年11月20日18時11分
東 西
炎 鵬―狼 雅
島津海―魁 勝
豪ノ山―大翔鵬
大奄美―徳勝龍
貴健斗―荒篤山
志摩海―対馬洋
栃武蔵―千代栄
北青鵬―欧勝馬
千代国―水戸龍
剣 翔―金峰山
天空海―武将山
美ノ海―北の若
豊 山―千代丸
東白龍―英乃海
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