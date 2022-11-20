東京都は２０日、新たに７７７７人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。１日当たりの新規感染者は１週間前と比べ８５５人増加した。新たに確認された死者は６人。



【新型コロナウイルス 国内の状況】

都によると、新規感染者の直近１週間平均は８６５９．４人で前週比１１６．６％。都基準による重症者は前日と同じ１９人だった。