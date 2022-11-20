東京、新たに７７７７人感染 前週比８５５人増―新型コロナ
2022年11月20日17時02分
東京都は２０日、新たに７７７７人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。１日当たりの新規感染者は１週間前と比べ８５５人増加した。新たに確認された死者は６人。
都によると、新規感染者の直近１週間平均は８６５９．４人で前週比１１６．６％。都基準による重症者は前日と同じ１９人だった。
東京、新たに７７７７人感染 前週比８５５人増―新型…
2022年11月20日17時02分
東京都は２０日、新たに７７７７人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。１日当たりの新規感染者は１週間前と比べ８５５人増加した。新たに確認された死者は６人。
都によると、新規感染者の直近１週間平均は８６５９．４人で前週比１１６．６％。都基準による重症者は前日と同じ１９人だった。
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