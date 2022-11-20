弓削は背番号３８に プロ野球・楽天
2022年11月20日15時15分
楽天は２０日、弓削隼人投手の背番号を２３から３８に変更すると発表した。小峯新陸投手は３０から６８に変わる。
弓削は背番号３８に プロ野球・楽天
2022年11月20日15時15分
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野球
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