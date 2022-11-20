【男子ゴルフ・ダンロップ・フェニックス】最終日（２０日、宮崎・フェニックスＣＣ、７０４２ヤード＝パー７１、賞金総額２億円、優勝４０００万円）

単独首位で出た比嘉一貴が通算２１アンダーに伸ばして優勝した。９月のシンハン・ドンヘ・オープンに続く今季４勝目で、ツアー通算６勝目。