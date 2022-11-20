ＮＺ、イングランドと分ける ラグビー
2022年11月20日11時11分
ラグビーのテストマッチは１９日、各地で行われ、ニュージーランドとイングランドが２５―２５で引き分けた。スコットランドはアルゼンチンに５２―２９で快勝。
アイルランドはオーストラリアに１３―１０で競り勝ち、南アフリカはイタリアを６３―２１で下した。ジョージアはウェールズに１３―１２で初めて勝った。 （時事）
ＮＺ、イングランドと分ける ラグビー
2022年11月20日11時11分
ラグビーのテストマッチは１９日、各地で行われ、ニュージーランドとイングランドが２５―２５で引き分けた。スコットランドはアルゼンチンに５２―２９で快勝。
アイルランドはオーストラリアに１３―１０で競り勝ち、南アフリカはイタリアを６３―２１で下した。ジョージアはウェールズに１３―１２で初めて勝った。 （時事）
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