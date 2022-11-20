首相動静（１１月２０日）
2022年11月20日10時38分
午前１０時現在、公邸。朝の来客なし。
午前１０時２０分、公邸発。
午前１０時３０分、東京・鍛冶町の「ヘア モード キクチ神田日銀通り店」着。散髪。
首相動静（１１月２０日）
2022年11月20日10時38分
午前１０時現在、公邸。朝の来客なし。
午前１０時２０分、公邸発。
午前１０時３０分、東京・鍛冶町の「ヘア モード キクチ神田日銀通り店」着。散髪。
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