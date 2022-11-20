【ドーハ時事】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会を控える日本代表は１９日、ドーハ市内で１次リーグＥ組初戦のドイツ戦（２３日）に向けて調整した。冒頭以外は非公開とし、本格的な戦術の確認などを入念に行った。

最後に合流した三笘（ブライトン）が加わり、メンバー２６人がそろって初めてとなった練習。脳振とうからの復帰を目指す遠藤（シュツットガルト）もボールを蹴るなど元気な姿を見せた。左脚に違和感のある守田（スポルティング）は室内で調整した。