トランポリンの世界選手権最終日は１９日、ソフィアで行われ、女子個人決勝で森ひかる（ＴＯＫＩＯインカラミ）が５６．２３０点をマークして優勝した。個人では２０１９年大会以来、２度目の制覇。

森は宇山芽紅（テン・フォーティーク）と組んだ女子シンクロナイズドも制した。 （時事）