石川で震度３
2022年11月19日23時52分
１９日午後１１時３４分ごろ、富山湾を震源とする地震があり、石川県珠洲市で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は２．８と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝珠洲市。
石川で震度３
2022年11月19日23時52分
１９日午後１１時３４分ごろ、富山湾を震源とする地震があり、石川県珠洲市で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は２．８と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝珠洲市。
特集
社会用語
社会
国内感染、新たに７万６９３８人 前週比８５００人増―新型コロナ(11/20 19:54)
住宅で６４歳男性刺され死亡 男が逃走、殺人事件で捜査―宮城県警(11/20 19:42)
情報求め、両親らチラシ配り 吉川友梨さん不明から１９年半―大阪(11/20 19:26)
途上国支援へ基金創設 温暖化「損失と被害」で合意―成果文書採択し閉幕・ＣＯＰ２７(11/20 19:15)
北海道で震度３(11/20 18:32)
基金創設「正義に向けた一歩」 国連総長、排出削減には不満―ＣＯＰ２７(11/20 17:25)
宮崎、青森で鳥インフル 今季、全国１３件(11/20 16:42)
１００歳母、誕生日に殴られ重体 傷害容疑で６９歳息子逮捕―兵庫県警(11/20 16:34)
第８波、オミクロン新系統警戒 ＸＢＢ、ＢＱ．１増加か―免疫すり抜けの恐れ・新型コロナ(11/20 13:33)
軽乗用車運転の９７歳男逮捕 歩道乗り上げ１人死亡―福島県警(11/20 13:08)
日本製車両、ドーハを快走 豪華な内装、観客輸送で貢献―カタール初の地下鉄・Ｗ杯サッカー(11/20 11:46)
石川で震度３(11/19 23:52)
国内感染、新たに９万５４２人 前週比１万人増―新型コロナ(11/19 19:11)
空自戦闘機と米爆撃機が共同訓練 ＩＣＢＭ発射受け、北朝鮮けん制(11/19 19:08)
松本白鸚さん、体調不良で休演(11/19 18:38)
ブラジルへ捜査員出発 母子殺害事件で協力要請―大阪府警(11/19 17:08)
信子さまが乳がん手術 経過「順調」―宮内庁(11/19 15:01)
「ピーポくん」３５周年で特別展 警察博物館、来月８日まで―東京(11/19 14:36)
血中たんぱく質で重症化予測 コロナ、３種類測定で診断―大阪大(11/19 13:33)
防衛装備品も「エコ」時代 政府専用機に初のバイオ燃料―空自(11/19 13:32)
事件の背景、なお闇に 田中容疑者は黙秘、難航―京都府警「王将マネー」追う(11/19 07:12)
路線バス、民家に突っ込む 乗客ら８人けが―警視庁(11/19 00:31)
ジブリパーク、ラムネ自主回収 ６０００本、紙片混入で(11/18 23:53)
医療事故調査委立ち上げへ コロナワクチン接種後死亡で―愛知・愛西市(11/18 21:13)
山上容疑者の鑑定留置期間短縮 来年１月１０日まで―奈良地裁・安倍氏銃撃(11/18 21:11)
「コロナを予防」根拠なし サプリメント販売業者に措置命令―消費者庁(11/18 20:55)
気候変動「若者の長期的課題」 西村環境相、高校生らと意見交換―ＣＯＰ２７(11/18 20:53)
井山三冠が王座防衛 囲碁(11/18 20:42)
武雄市長への４億円請求を命令 防災システム、議決なく契約―佐賀地裁(11/18 20:41)
３９歳男に無期判決 女性殺害「極めて悪質」―新潟地裁(11/18 20:33)
コラム・連載