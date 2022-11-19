琴ノ若は先場所優勝の玉鷲に完勝。突き放しを許さずにもろ差しを果たすと、相手が振りほどこうとしたところを逃さずに力強く押し出し、「攻めが最後まできっちりできた」。２５歳の誕生日に「いい相撲をして、白星で飾れたのはよかった」と納得顔だった。



豊昇龍、力強く 大相撲九州場所

自己最高位の西前頭筆頭で臨む今場所。３連敗発進からの４連勝で白星を先行させたが、「一日一番、自分の持っているものを出し切るだけ」と淡々と言った。