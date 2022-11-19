Ｗ杯サッカーで無差別推進 ＦＩＦＡ
2022年11月19日20時10分
【ドーハ時事】国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は１９日、ワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会の期間中に健康、団結、無差別を推進するメッセージを発信する活動を行うと発表した。国連教育科学文化機関（ユネスコ）、国連世界食糧計画（ＷＦＰ）、世界保健機関（ＷＨＯ）と提携。チームの主将腕章や会場のスクリーン、ＦＩＦＡのデジタルプラットフォームなどを活用する。
Ｗ杯サッカーで無差別推進 ＦＩＦＡ
2022年11月19日20時10分
【ドーハ時事】国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は１９日、ワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会の期間中に健康、団結、無差別を推進するメッセージを発信する活動を行うと発表した。国連教育科学文化機関（ユネスコ）、国連世界食糧計画（ＷＦＰ）、世界保健機関（ＷＨＯ）と提携。チームの主将腕章や会場のスクリーン、ＦＩＦＡのデジタルプラットフォームなどを活用する。
関連記事
特集
スポーツ総合用語
スポーツ総合
森が優勝 トランポリン世界選手権(11/20 00:10)
高木、女子１５００は２位 男子５００は森重２位―Ｗ杯スケート第２戦(11/20 00:01)
Ｗ杯スケート・談話(11/19 23:47)
高木、Ｗ杯連勝止まる Ｗ杯スケート(11/19 23:47)
クリンスマン氏「質の高い試合見られる」 Ｗ杯サッカー(11/19 23:46)
意地見せた山本 ＮＨＫ杯フィギュア(11/19 22:57)
カタール監督「歴史的な日」 開幕戦２チームが会見―Ｗ杯サッカー(11/19 22:54)
日本、非公開で調整 吉田「最後の１秒まで準備」―Ｗ杯サッカー(11/19 22:49)
最善尽くして逆転 蓄積生きた宇野―ＮＨＫ杯フィギュア(11/19 22:42)
半井重が優勝 女子は福島３位―ブレイクダンス・ジャパンＯＰ(11/19 21:59)
張本が優勝 卓球(11/19 21:53)
稲垣、スクラム修正に自信 ２０日フランス戦―ラグビー日本代表(11/19 21:50)
宇野が逆転Ｖ、山本２位 坂本２位、三浦組優勝―ＮＨＫ杯フィギュア(11/19 21:48)
サッカー国際親善試合・Ｇ大阪―Ｅフランクフルト(11/19 21:33)
サッカーＷ杯第１日の日程(11/19 21:32)
５位松本と仮契約 プロ野球・ソフトバンク(11/19 21:24)
カタールへの批判「公正でない」 ＦＩＦＡ会長が会見―Ｗ杯サッカー(11/19 21:23)
高安に安定感 大相撲九州場所(11/19 21:20)
国学院大の１年生立花、効果的な一発 明治神宮野球(11/19 21:01)
仙台育英、広陵が４強 国学院大も準決勝へ―明治神宮野球(11/19 21:01)
豊昇龍、力強く 大相撲九州場所(11/19 21:00)
スペインが練習公開 Ｗ杯サッカー(11/19 20:47)
ドイツが初練習 ノイアー、鎌田を警戒―Ｗ杯サッカー(11/19 20:44)
翔猿、磨いてきた圧力発揮 若隆景に「下から」完勝―大相撲九州場所(11/19 20:37)
ＮＨＫ杯フィギュア・談話(11/19 20:22)
琴ノ若、誕生日に完勝 大相撲九州場所(11/19 20:13)
村元と高橋、悔しいフリー ＮＨＫ杯フィギュア(11/19 20:11)
Ｗ杯サッカーで無差別推進 ＦＩＦＡ(11/19 20:10)
錦織「やめる、もちらついた」 来季復帰目指す―男子テニス(11/19 19:37)
清水、９バーディーで急浮上 フェニックス男子ゴルフ(11/19 19:34)
コラム・連載