２２日に緊急会合 北朝鮮ＩＣＢＭ発射―国連安保理
2022年11月19日07時58分
【ニューヨーク時事】北朝鮮による１８日の大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）発射を受け、国連安保理は２１日午前（日本時間２２日未明）に緊急会合を開くことを決めた。安保理筋によると、米英仏などが要請した。
２２日に緊急会合 北朝鮮ＩＣＢＭ発射―国連安保理
2022年11月19日07時58分
【ニューヨーク時事】北朝鮮による１８日の大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）発射を受け、国連安保理は２１日午前（日本時間２２日未明）に緊急会合を開くことを決めた。安保理筋によると、米英仏などが要請した。
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