愛知県愛西市の集団接種会場で、新型コロナウイルスワクチンの接種を受けた女性が直後に死亡した問題を巡り、同市は１８日、医療事故調査委員会を立ち上げる方針を明らかにした。事故の原因を詳しく調べ、再発防止につなげる。



ワクチン接種後死亡、体制に問題 「アドレナリン注射すべきだった」―愛知県医師会が検証結果

市は今後、委員の人選や調査の方向性などについて、県から助言を仰ぐとしている。