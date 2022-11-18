政府、「第８波」対策を正式決定 都道府県が協力呼び掛け―新型コロナ
2022年11月18日20時35分
政府は１８日、新型コロナウイルス感染症対策本部を持ち回りで開き、感染「第８波」への対応策を正式決定した。都道府県知事が「対策強化宣言」を出し、大人数の会食自粛などを要請。まん延防止等重点措置に基づく飲食店の営業自粛要請などは行わず、社会経済活動との両立を図る。
２１日に都道府県への説明を行う。
政府、「第８波」対策を正式決定 都道府県が協力呼び掛け―新型…
2022年11月18日20時35分
政府は１８日、新型コロナウイルス感染症対策本部を持ち回りで開き、感染「第８波」への対応策を正式決定した。都道府県知事が「対策強化宣言」を出し、大人数の会食自粛などを要請。まん延防止等重点措置に基づく飲食店の営業自粛要請などは行わず、社会経済活動との両立を図る。
２１日に都道府県への説明を行う。
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