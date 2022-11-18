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旅行大手ＪＴＢ（東京）が１８日発表した２０２２年９月中間連結決算は、本業のもうけを示す営業損益が４６億５８００万円の赤字となり、前年同期（３３０億７９００万円の赤字）に比べ赤字幅は大幅に縮小した。行動制限緩和に伴い国内旅行需要が回復、イベントなどの事業も拡大した。

売上高は前年同期比約２．１倍の３８６２億円。一方、純損益は資産を売却した前年の反動で２８億９４００万円の赤字に転落した。