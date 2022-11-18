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政府、北朝鮮ミサイルを非難　ＥＥＺ落下、同志国と懸念共有

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政府、北朝鮮ミサイルを非難　ＥＥＺ落下、同志国と懸念共有

2022年11月18日21時17分

北朝鮮によるミサイル発射を受け、緊急首脳級会合を開いた（左から）オーストラリアのアルバニージー首相、カナダのトルドー首相、岸田文雄首相、ハリス米副大統領、韓国の韓悳洙首相、ニュージーランドのアーダーン首相＝１８日午後、バンコク（代表撮影・時事）

北朝鮮によるミサイル発射を受け、緊急首脳級会合を開いた（左から）オーストラリアのアルバニージー首相、カナダのトルドー首相、岸田文雄首相、ハリス米副大統領、韓国の韓悳洙首相、ニュージーランドのアーダーン首相＝１８日午後、バンコク（代表撮影・時事）

　北朝鮮が発射した弾道ミサイルが日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）内に落下したことを受け、政府は１８日、北朝鮮を強く非難した。米全土が射程に入る大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）級だとして、「国際社会への挑発をエスカレートする暴挙」（防衛相）と批判。米韓両国と連携を確認し、懸念の共有を広く呼び掛けた。
　タイ・バンコクに滞在中の首相は発射後、６カ国の首脳らによる緊急会合に出席した。北朝鮮対応で頻繁に意思疎通する日米韓に加え、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドという同志国の首相が参加した場で、「最も強い言葉で非難する意志を示したい。国際社会が一致して対応したい」と訴えた。

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