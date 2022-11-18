弾道ミサイルの関連動画公開 防衛省
2022年11月18日19時03分
防衛省は１８日、北朝鮮が発射した大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）級の弾道ミサイルとの関連が推定される白煙の映像を公開した。
同省によると、映像は警戒監視や被害確認のために発進した航空自衛隊のＦ１５戦闘機が、北海道西方の日本海上空で撮影した。ミサイルの飛行に伴って生じた飛行機雲のような白煙が確認できる。
弾道ミサイルの関連動画公開 防衛省
2022年11月18日19時03分
防衛省は１８日、北朝鮮が発射した大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）級の弾道ミサイルとの関連が推定される白煙の映像を公開した。
同省によると、映像は警戒監視や被害確認のために発進した航空自衛隊のＦ１５戦闘機が、北海道西方の日本海上空で撮影した。ミサイルの飛行に伴って生じた飛行機雲のような白煙が確認できる。
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